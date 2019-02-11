1. Существует такое мнение, что у пьющих родителей часто вырастают пьющие дети. Дурное влияние, которое потом переходит на ребёнка. Ребёнок видя как его родители выпивают думает, что в этом нет ничего плохого и начинает сам выпивать алкоголь. Но, даже в пьющих семьях вырастают успешные люди без вредных привычек.

2. Немаловажным является и окружение человека, если в нём есть пьющие люди тогда они обязательно подадут дурной пример. Здесь нужно быть психически устойчивым человеком, чтобы отказываться своим друзьям выпить алкоголь. Но большинство людей соглашаются выпить и это становится привычкой. Что нужно делать, чтобы исключить этого? Попробуйте пригласить друзей мужа к себе домой. Пусть проводят время под вашим присмотром, так спокойнее и вы будете контролировать ситуацию.

3. Возможно человек одинок и таким образом выпивая, он немного придаёт себе уверенности. Это может означать начавшуюся депрессию. В таком случае следует как можно раньше сходить к психологу. Психолог поможет решить проблему, пока она не перетекла в хронический алкоголизм.

4. Если человек же пьёт давно и много, тогда возникает зависимость от алкоголя. Здесь помощь психолога даже самого квалифицированного не поможет. Нужны врачи и медикаментозное лечение.

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Как работает лазерная терапия в лечении алкоголизма?

В центре «Лазеротерапия» проводится эффективное лазерное лечение алкогольной зависимости. Пристрастие к спиртному формируется в структурах мозга человека.И мы, при помощи аппарата электромагнитных волн крайне высокой частоты (КВЧ), аппарата микроволново-резонансной терапии и лазерной аппаратуры воздействуем на определенную область в коре головного мозга и блокируем очаг алкогольного возбуждения, стираем алкогольную память.

Как проходит лечение от алкогольной зависимости?

Перед началом лечения пациент должен осознать свою проблему. Очень важно, чтобы желание выздороветь было искренним. Не менее важной является и поддержка близких. Желательно присутствие кого-то из родственников на сеансах лазерной терапии. Полный отказ от спиртных напитков за 3 дня до процедуры. Лечение состоит из 2-х основных сеансов, между которыми промежуток в 10 дней. В зависимости от физического и морального состояния доктор назначает поддерживающие сеансы. Их количество назначается индивидуально. Если у пациента возникает стрессовое состояние, чувство тревоги или напряжения, он может сам обратиться в центр.

Методы лечения алкоголизма

Терапия средой

Как и при лечении других тяжелых паттернов дезадаптивного поведения, общая программа лечения алкоголиков требует устранения отрицательных моментов в жизненной ситуации, в которой пребывает больной. Показано, что поддержка извне — важное условие для его выздоровления. Из-за пьянства алкоголики часто отчуждаются от семьи и друзей и либо теряют работу, либо рискуют ее потерять.

В результате они часто одиноки и поддерживают мало контактов с другими людьми. Реакция окружающих, как правило, лишена того понимания и поддержки, которые можно было ожидать при соматическом заболевании этого человека. Простой помощи в научении эффективным способам алкоголику может быть недостаточно, если его окружение остается враждебным и угрожающим.

В случае госпитализации реабилитационные учреждения, призванные помочь алкоголикам вернуться в семью и общество, часто являются важным дополнением к общей программе лечения. Рецидивы и продолжающийся распад личности, от которых нередко страдают алкоголики, связаны с отсутствием прочных семейных и дружеских связей, а также с наличием стрессовых ситуаций.

Маловероятно, что алкоголик будет воздерживаться от спиртного после лечения, если вместе с ним не изменятся и негативные психосоциальные факторы, воздействовавшие на него в прошлом.

Поведенческая терапия при лечении алкоголизма

Интересной и нередко эффективной формой лечения алкогольных расстройств можно назвать поведенческую терапию, существующую в нескольких вариантах. Одна из них — аверсивное обусловливание состоит в сочетании алкоголя с многочисленными неприятными стимулами в целях подавления стремления к алкоголю. Употребление спиртного можно сочетать, например, с электрошоком или приемом препарата, вызывающего тошноту. После дезинтоксикации в ходе поведенческой терапии можно использовать разнообразные фармакологические и другие отпугивающие средства.

Один из подходов состоит во внутримышечном введении рвотного средства, эметина гидрохлорида. До появления тошноты, возникающей в результате инъекции, пациенту дают алкоголь, чтобы его вид, вкус и запах объединились с сильнейшей тошнотой и рвотой.

Таким способом развивается обусловленное отвращение к вкусу и запаху алкоголя. При неоднократном проведении данная процедура классического обусловливания становится мощным средством сдерживания, препятствующим дальнейшему пьянству, отчасти, наверное, потому, что прибавляет сиюминутные и неприятные физиологические последствия к общим, неприятным в социальном отношении последствиям пьянства.